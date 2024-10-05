Кроос ответил Маттеусу, который считает, что «Бавария» при Компани выглядит сильнее, чем при Гвардиоле

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» ответил другому экс-игроку клуба Лотару Маттеусу. Напомним, немец ранее заявил, что при Венсане Компани «Бавария» уже выглядит лучше, чем при Хосепе Гвардиоле.

«Сезон ещё только начался. Сейчас только начало октября, а люди уже сходят с ума. Прекратите. Люди говорят о футболе Гвардиолы и о том, насколько всё выглядит лучше. После двух плохих игр мнения могут резко поменяться. Это верно, что «Бавария» провела три очень хорошие недели. Если они могут продолжать в том же духе против сильных команд, то я бы с радостью присоединился к похвальным комментариям. Но говорить, что это уже лучше, чем было при Гвардиоле? Нужно быть осторожным со словами», – сказал Кроос в эфире Einfach Mal Luppen.