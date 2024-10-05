Сарагоса вряд ли вернётся в «Баварию»

Вингер «Осасуны» Брайан Сарагоса вряд ли в будущем будет выступать за мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Маттео Моретто, немцы хотят продать футболиста следующим летом на постоянной основе.

Напомним, Сарагоса присоединился к «Баварии» в январе этого года, но испытал проблемы с адаптацией и не смог закрепиться в основном составе. По этой причине руководство летом решили отправить футболиста в аренду в «Осасуну».

На прошлой неделе Сарагоса отметился голом в ворота каталонской «Барселоны». На счету 23-летнего нападающего один гол и две результативные передачи в восьми матчах чемпионата Испании.