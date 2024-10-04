«Аугсбург» был сильнее «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

Шестой тур чемпионата Германии открыли «Аугсбург» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Игра получилась более-менее равной, а у гостей был ощутимый перевес в контроле мяча, что в итоге им ничего не дало.
В конце первого тайма у хозяев сработал угловой, после навеса мяч выбит недалеко, а Кевен Шлоттербек с лета вколотил его в сетку. На экваторе второго тайма соперники обменялись результативными попытками. Алексис Клод-Морис удвоил счет на табло, после его удара мяч срикошетил в цель. У гостей же сработал корнер, после навеса Тим Кляйндинст метко пробил головой - 2:1.
«Аугсбург» набрал семь очков и потеснил соперника с 11-го места.
Протокол игры
|(1:0) Шлоттербек Кевен39'
|(2:0) Клод-Морис Алексис65'
|72'Кляйндинст Тим (2:1)
Лабрович Недилько•Бауэр Максимилиан• 90'Гоувелеув Джеффри•Шлоттербек Кевен68' (Матсима Крислен (68') •Вольф Мариус57' (Кудосу Хенри (57') •Яннулис Димитрис•Ониика Фрэнк•Якич Кристиян•Реджбекай Элвис 73'85' (Йенсен Фредрик (85') •Мунье Стив57' (Клод-Морис Алексис (57') •Титц Филлип
Николас Мориц•Скалли Джозеф76' (Лайнер Штефан (76') •Итакура Ко•Эльведи Нико46' (Фридрих Марвин (46') •Нец Лука• 88'Зандер Филипп64' (Райц Рокко (64') •Вайгль Юлиан• 59'Чванчара Томаш64' (Хак Робин (64') • 90'Штёгер Кевин•Плеа Алассан81' (Ранос Грант-Леон (81') • 85'Кляйндинст Тим
04 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Бан пользователя