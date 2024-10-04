«Аугсбург» был сильнее «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

Шестой тур чемпионата Германии открыли «Аугсбург» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Игра получилась более-менее равной, а у гостей был ощутимый перевес в контроле мяча, что в итоге им ничего не дало.

В конце первого тайма у хозяев сработал угловой, после навеса мяч выбит недалеко, а Кевен Шлоттербек с лета вколотил его в сетку. На экваторе второго тайма соперники обменялись результативными попытками. Алексис Клод-Морис удвоил счет на табло, после его удара мяч срикошетил в цель. У гостей же сработал корнер, после навеса Тим Кляйндинст метко пробил головой - 2:1.

«Аугсбург» набрал семь очков и потеснил соперника с 11-го места.