Хаманн: «Кейна покупали в «Баварию» не для хет-триков «Дармштадту»

«Кейна покупали не для хет-триков «Дармштадту». Его звали ради голов «Байеру» и «Астон Вилле», а также в других играх Лиги чемпионов. Но он до сих пор не сделал этого. У меня скептическое отношение к нему», - передает слова Хаманна Sky Sport.