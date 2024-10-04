Хаманн: «Кейна покупали в «Баварию» не для хет-триков «Дармштадту»

Экс-игрок национальной команды Германии Дитмар Хаманн поделился мнением о центрфорварде сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейне.
«Кейна покупали не для хет-триков «Дармштадту». Его звали ради голов «Байеру» и «Астон Вилле», а также в других играх Лиги чемпионов. Но он до сих пор не сделал этого. У меня скептическое отношение к нему», - передает слова Хаманна Sky Sport.
Во втором туре Лиги чемпионов мюнхенский клуб на выезде уступил бирмингемской «Астон Вилле» со счетом 0:1.
В сезоне-2024/2025 Кейн поучаствовал в восьми поединках, отметившись десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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