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Мюллер: «Матч с «Байером» показал, что «Бавария» вышла на правильный путь»

04 Октября 2024 • 06:59 Комментировать
Бавария
1:1
Байер Л

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер считает, что с Венсаном Компани команда следует в верном направлении.

В субботу мюнхенцы поделили очки в «Байером» в родных стенах (1:1), несмотря на ощутимое игровое преимущество. Четырьмя днями позднее коллектив Компани уступил «Астон Вилле» в выездном матче Лиги чемпионов (0:1).

«Матч против «Байера» показал, куда сейчас движется «Бавария». Ничья 1:1 не отражает то, насколько убедительно мы выступили. Ещё один важный момент – очень оборонительная тактика «Байера» в той игре. Заметьте, это чемпион, набравший 90 очков в прошлом сезоне. Для меня это явный показатель того, что мы находимся на правильном пути, и наши соперники тоже это чувствуют.

Тренировочная работа проходит хорошо, новая система для нас комфортна. Мы точно знаем, чего от нас хочет тренер. Никаких вопросительных знаков – только восклицательные», – цитирует Bayern & Germany Мюллера.

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Бавария Томас Мюллер Венсан Компани Байер ещё теги

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