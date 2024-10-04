Лидер «Баварии» Мусиала повредил бедро

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала восстанавливается после повреждения бедра.

21-летний футболист почувствовал дискомфорт в матче против «Байера», из-за чего не попал в стартовый состав на следующую игру с «Астон Виллой» – в «Баварии» боялись усугубить проблему. Атакующий хавбек появился во втором тайме поединке Лиги чемпионов, но не спас свою команду от поражения (0:1).

Как сообщает Bayern & Germany, сейчас Мусиала проходит интенсивный курс восстановления, чтобы успеть набрать форму к предстоящей встрече с «Айнтрахтом», которая состоится в воскресенье в рамках Бундеслиги.

На счету Джамала Мусиалы три гола и три ассиста в восьми матчах за команду Венсана Компани.