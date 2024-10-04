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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, кто будет основным вратарём сборной Германии в ближайших матчах слухи

04 Октября 2024 • 04:55 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Германия
11.10 21:45

В сборной Германии определились с новым первым вратарём на ближайшее время.

Прежний «первый номер» бундестим Мануэль Нойер завершил международную карьеру после Евро-2024, а его преемник Марк-Андре тер Штеген недавно получил серьёзную травму. Теперь выбор стоит между Оливером Бауманном и Александром Нюбелем, и в сборной Германии, похоже, уже сделали выбор. Как сообщает Kicker, на данный момент тренерский штаб выше оценивает Бауманна.

34-летний голкипер «Хоффенхайма» выйдет в основе в ближайшем матче Лиги наций против Боснии и Герцеговины (11 октября). Окончательное решение по игре с Нидерландами (14 октября) ещё не принято, но весьма вероятно, что и в ней сыграет Оливер.

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