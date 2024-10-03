Защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон подписал новый долгосрочный контракт со «шмелями». Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, что норвежский защитник пополнил «Боруссию» в январе 2023 года, перейдя из берлинского «Униона» за оценочную сумму трансфера в 5 млн евро. В этом сезоне у футболиста в активе восемь матчей во всех турнирах, в них ему удалось оформить один ассист.

Также у футболиста на данный момент накопилось 26 матчей во всех турнирах за сборную Норвегии. Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 20 млн евро. Дортмундский клуб идёт на пятом месте в Бундеслиге.