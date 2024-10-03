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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн рассказал, почему вызвал Гнабри в сборную

03 Октября 2024 • 13:57 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
06.10 18:30

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, почему вызвал в команду нападающего Сержа Гнабри. Напомним, немец не смог помочь команде на домашнем Евро, где Германия дошла до четвертьфинала.

«У Сержа был тяжёлый год с большим количеством травм. Сейчас ему удалось стабилизировать себя физически. С точки зрения игры у него было много хороших матчей в предсезонке, а также в начале сезона в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Он не совсем новичок в национальной сборной, но он давно не был с нами. К сожалению, Серж пропустил Евро. Мы с нетерпением ждём его возвращения», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
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