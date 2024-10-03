Нагельсманн рассказал, почему вызвал Гнабри в сборную

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, почему вызвал в команду нападающего Сержа Гнабри. Напомним, немец не смог помочь команде на домашнем Евро, где Германия дошла до четвертьфинала.

«У Сержа был тяжёлый год с большим количеством травм. Сейчас ему удалось стабилизировать себя физически. С точки зрения игры у него было много хороших матчей в предсезонке, а также в начале сезона в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Он не совсем новичок в национальной сборной, но он давно не был с нами. К сожалению, Серж пропустил Евро. Мы с нетерпением ждём его возвращения», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.