Четыре топ-клуба поборются за Вирца с ценником в 150 млн евро

Минувшим летом леверкузенский «Байер» смог сохранить в своём составе Флориана Вирца. При этом в 2025 году на трансферном рынке снова разгорится серьёзная борьба за атакующего полузащитника сборной Германии.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Bild, на подписание 21-летнего Вирца претендуют сразу четыре больших клуба. В этот список входят «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». «Байер» хочет выручить за своего футболиста 150 миллионов евро.

Всего за «Байер» Вирц провёл 161 официальный матч. На счету 21-летнего полузащитника 47 голов и 51 голевой пас на партнёра.