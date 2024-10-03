Компани – о форме Кейна: «Скоро он снова начнёт забивать»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением об игре Гарри Кейна в последних матчах.

Звёздный форвард не помог мюнхенцам избежать поражения в Лиге чемпионов от «Астон Виллы» (0:1). В предыдущей игре с «Байером» (1:1) англичанин также не проявил свой бомбардирский талант, ни разу не пробив по воротам.

«Малое количество голевых моментов у Кейна? Для меня важно, чтобы моменты были у всей команды, и в матче с «Астон Виллой», думаю, нам это удалось.

Гарри забил 11 голов в этом сезоне, невозможно обойтись без спадов. Уже очень скоро он снова начнёт забивать», – сказал в интервью DAZN Компани.