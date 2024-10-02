Нюбель и Бауманн разделят место в воротах сборной Германии

Два голкипера, Александр Нюбель и Оливер Бауманн разделят место в основе сборной Германии после травмы Марка-Андре тер Штегена. Об этом пишет Bild.

Нюбель и Бауманн будут играть в воротах сборной Германии во время ближайшей международной паузы в октябре. Каждый из двух вратарей получит один матч в стартовом составе. Такой компромисс нашёл главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.

Напомним, ранее голкипер Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии после Евро-2024. Место в основе немецкой сборной должно было достаться тер Штегену, но тот недавно получил тяжёлую травму колена и выбыл до конца сезона.

Нойер ответил, вернётся ли в сборную Германии