Кейн: «В клубе свергнутых рекордсменов снова царит особая атмосфера – это благодаря Компани»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий по поводу своих выступлений за мюнхенский клуб.

«Я наслаждаюсь каждой минутой. Это видно не только по моим выступлениям на поле, но и по выступлениям команды. В клубе свергнутых рекордсменов снова царит особая атмосфера. У меня чувство, что я нахожусь в правильном месте. Это в основном благодаря тренеру Венсану Компани. Он мне очень нравится как тренер. Он является выдающейся личностью – и как лидер, и как тренер», - сказал Кейн Sport BILD.

В среду «Бавария» проведёт гостевой матч против «Астон Виллы» в Лиге чемпионов. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.