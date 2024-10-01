Гнабри рассказал о своей форме

Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри ответил на вопрос о своей текущей форме.

— Последние несколько недель прошли для меня намного лучше, чем конец прошлого сезона. Я чувствую себя хорошо, ведь у меня был долгий перерыв. К сожалению, я пропустил Евро, но сейчас мое тело в полном порядке, — сказал Гнабри журналистам.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в семи матчах во всех турнирах, забил два мяча и стал автором трех результативных передач.

2 октября «Бавария» встретится на выезде с «Астон Виллой» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.