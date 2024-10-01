Фернандо Торрес может возглавить немецкий клуб

Экс-форвард сборной Испании и ряда топ-клубов Европы Фернандо Торрес может поработать тренером в Германии. Об этом сообщается на страницах портала Onefootball.

По данным источника, в услугах испанского специалиста заинтересован гельзенкирхенский «Шальке». В настоящий момент Фернандо руководит молодежной командой мадридского «Атлетико».

В нынешнем сезоне «Шальке» выступает во второй Бундеслиге. После семи туров второго дивизиона команда набрала семь баллов и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Шальке» будет противостоять «Герта».