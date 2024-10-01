Шешко высказался об интересе топ-клубов

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко высказался об интересе со стороны топ-клубов. Напомним, летом словенец мог уйти на повышение, но в итоге решил остаться в своём нынешнем клубе.

«Без комментариев. Я счастлив в «РБ Лейпциге», поэтому я и решил продлить контракт. Я хочу добиться здесь больших успехов, так как клуб очень амбициозен», – цитирует словенского футболиста журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в новом контракте Шешко прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Нападающим интересовались клубы из Английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Шешко успел отметиться двумя голами и двумя ассистами в пяти матчах Бундеслиги.