«Бавария» провела позитивные переговоры с Мусиалой по новому контракту

Мюнхенская «Бавария» провела продуктивные переговоры с полузащитником Джамалом Мусиалой по новому контракту. Напомним, действующее соглашение немецкого хавбека истекает в конце следующего сезона.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Мусиала открыт к новому контракту, так как ему нравится новый проект «Баварии» под руководством Венсана Компани. Напомним, команда в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги.

Мусиала забил 3 гола в стартовых 5 турах чемпионата Германии в нынешнем сезоне. Ранее полузащитник был связан с потенциальным трансфером в «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».