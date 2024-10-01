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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» провела позитивные переговоры с Мусиалой по новому контракту

01 Октября 2024 • 11:54 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
06.10 18:30

Мюнхенская «Бавария» провела продуктивные переговоры с полузащитником Джамалом Мусиалой по новому контракту. Напомним, действующее соглашение немецкого хавбека истекает в конце следующего сезона.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Мусиала открыт к новому контракту, так как ему нравится новый проект «Баварии» под руководством Венсана Компани. Напомним, команда в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги.

Мусиала забил 3 гола в стартовых 5 турах чемпионата Германии в нынешнем сезоне. Ранее полузащитник был связан с потенциальным трансфером в «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала

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