Шахин объяснил, почему перешёл в «Ливерпуль» в 2012 году

Наставник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин поведал о том, почему перешел в «Ливерпуль» в 2012 году.

«Основным фактором моего перехода в «Ливерпуль» был Брендан Роджерс. Мне тогда хотелось поработать под руководством этого тренера. Мне нравились его идеи в футболе», - передает слова Шахина TNT Sports.

Шахин поиграл за английский гранд на правах аренды в сезоне-2012/2013. Он поучаствовал в семи встречах, после чего перешел в «Боруссию» из Дортмунда.

Во вторник, 1 октября, «Боруссия» под руководством Шахина сыграет против «Селтика» на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.