Кейн пропустил тренировку «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отсутствовал на тренировке в преддверии матча Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

В понедельник англичанин не занимался в общей группе, его участие в предстоящем поединке остаётся под вопросом, докладывает Bayern & Germany. Заключительная тренировка мюнхенцев перед вылетом в Бирмингем состоится во вторник – вероятно, тогда и станет ясно, готов ли 31-летний форвард выйти на поле.

Напомним, Гарри Кейн получил повреждение в недавней встрече Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (1:1). Венсан Компани был вынужден заменить ключевого игрока на 86-й минуте матча.

Поединок «Астон Вилла» – «Бавария» пройдёт в среду, его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.