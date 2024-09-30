Шахин порадовал фанатов «Боруссии» новостями о травмированных игроках

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин на пресс-конференции перед матчем «шмелей» против «Селтика» во втором туре Лиги чемпионов УЕФА рассказал позитивную новость о травмированных игроках.

Так, к тренировкам вернулся один из лидеров команды, полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер. Он должен быть полностью готов к игре с чемпионом Шотландии.

Также в обойме команды будут Джейми Бано-Гиттенс и Юлиан Рюэрсон несмотря на небольшие повреждения в матче с «Бохумом» (4:2) в прошедшую пятницу.

Напомним, что свой первый матч в новом розыгрыше ЛЧ «Боруссия» выиграла. «Шмели» обыграли в гостях «Брюгге» (3:0).