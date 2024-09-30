Киммих рассказал, как долго планирует играть в футбол

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями по поводу сроков продолжительности своей карьеры. У 29-летнего немца в конце нынешнего сезона истекает контракт с «Баварией».

«В своих мечтах я всё ещё нахожусь в середине своей карьеры, так что меня ещё ждут 10 хороших лет игры в футбол (смеётся). Очень приятно видеть, куда меня привела моя тяжёлая работа. Надеюсь, что ещё не всё кончено», – приводит слова Киммиха BR 24.

Йозуа прошлым летом рассматривал возможность покинуть «Баварию», но в итоге решил остаться. Полузащитник был интересен каталонской «Барселоне» и «Манчестер Сити».