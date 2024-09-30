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Киммих: «Идеи Компани очень полезны для меня»

30 Сентября 2024 • 10:41 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
06.10 18:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих доволен работой с главным тренером Венсаном Компани. Напомним, «красная машина» под руководством бельгийского специалиста в данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.

«Идеи тренера очень полезны для меня. Конечно, я замечаю, что он видит меня в полузащите. Тем не менее, я бы никогда не сказал, что позиция правого защитника является для меня уже пройденным этапом, особенно в национальной сборной», – цитирует Йозуа BR 24.

Контракт Киммиха с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона, но руководство хочет подписать с полузащитником новое соглашение. В услугах Йозуа ранее были заинтересованы каталонская «Барселона» и «Манчестер Сити».

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