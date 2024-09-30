Вратарь «Барселоны» тер Штеген обратился к фанатам немецкого клуба

Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, выбывший на долгое время из-за повреждения, обратился к болельщикам менхенгладбахской «Боруссии».

В своих социальных сетях голкипер поблагодарил фанатов за поддержку. Во время недавнего матча с берлинским «Унионом» болельщики «Боруссии» вывесили баннер со словами поддержки в адрес тер Штегена. Напомним, что он является воспитанником менхенгладбахского клуба.

Ранее стало известно, что немецкий вратарь получил травму колена и выбыл из строя до завершения сезона.

После восьми туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место в таблице.