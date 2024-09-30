Киммих не знает, кто может заменить тер Штегена в сборной Германии

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих затрудняется с ответом на вопрос о замене травмированному Марку-Андре тер Штегену.

32-летний надолго выбыл из-за травмы, полученной в матче за «Барселону». Мануэль Нойер недавно завершил карьеру в сборной, поэтому остаётся неясным, кто будет «первым номером» бундестим в ближайшие месяцы.

«Сейчас очень трудно об этом судить, – высказывается Киммих о замене тер Штегену. – Если быть честным, я недостаточно хорошо разбираюсь во вратарской позиции, поэтому не могу рассуждать на эту тему. Конечно, нам будет очень не хватать Марка», – приводит Bayern & Germany слова капитана немецкой национальной команды.