​«Вердер» выиграл со счёта 0:3 впервые в своей истории участия в Бундеслиге

В пятом туре немецкого чемпионата зрелищный матч выдали «Хоффенхайм» и «Вердер» - уже к двенадцатой минуте хозяева вели в счёте 3:0 и события даже как-то напоминали матч ЧМ-2014 между сборными Бразилии и Германии.

Но лишь напоминали - уже к концу первого тайма «Вердер» умудрился счёт сравнять, а в начале второй половины игры Йенс Сатге оформил хет-трик и бременцы одержали в итоге победу.

Как оказалось, «Вердер» впервые выиграл в Бундеслиге в матче, в котором уступал по ходу игры со счётом 0:3. В следующем, шестом туре немецкого чемпионата клуб примет в домашних условиях «Фрайбург».