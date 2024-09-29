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Маттеус: «Сейчас «Бавария» играет ещё лучше, чем при Гвардиоле»

29 Сентября 2024 • 23:17 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
06.10 18:30

Легендарный экс-футболист Лотар Маттеус впечатлён игрой «Баварии» при Венсане Компани.

В субботу мюнхенцы впервые в сезоне не победили – ничья 1:1 с «Байером». Несмотря на результат, команде Компани удалось впечатлить общественность доминирующим перформансом против грозного соперника.

«Нынешняя «Бавария» – самая сильная из всех, что я видел. Даже лучше, чем при Пепе Гвардиоле, потому что сейчас команда постоянно играет вперёд, а не поперёк и назад.

Конечно, чаще всего мы видели эту «Баварию» против более слабых соперников, как загребское «Динамо» и «Хольштайн Киль», но вчера против «Байера» было такое доминирование, такая сплочённость, компактность. Центральный защитников справедливо критиковали в последние 7-8 месяцев, но Компани вернул их на верный путь. Приятно за этим наблюдать», – цитирует Bayern & Germany Маттеуса.

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