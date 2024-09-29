«Вердер» обыграл «Хоффенхайм» со счёта 0:3

«Хоффенхайм» с «Вердером» провели уникальный матч. На 12-й минуте хозяева уже громили противника, но дальше всё пошло наперекосяк.
Мариус Бюльтер перебросил голкипера гостей, через три минуты оформил дубль, а Адам Гложек сделал результат 3:0. На 18-й минуте Стенли Нсоки был удален с поля за снос Феликса Агу. И уже гости начали забивать. Хулиан Малатини подарил робкую надежду, вскоре Йенс Стаге метко пробил головой - 3:2. Он же отличился ударом ногой на 39-й минуте, а сразу после перерыва, выиграв воздух, принес победу «Вердеру» - 3:4.
«Хоффенхайм» с тремя очками идет на третьем месте с конца, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Бюльтер Мариус5'
|(2:0) Бюльтер Мариус8'
|(3:0) Гложек Адам12'
|21'Малатини Хулиан (3:1)
|26'Стаге Йенс (3:2)
|39'Стаге Йенс (3:3)
|49'Стаге Йенс (3:4)
Бауманн Оливер•Акпогума Кевин•Гриллич Флориан46' (Стах Антон (46') • 78'Нсоки Стенли• 18'Кадержабек Павел76' (Ларсен Якоб-Бруун (76') •Прасс Александр46' (Жендрей Валентен (46') •Бишоф Том•Тохумджу Умут• 10'Гложек Адам•Бюльтер Мариус69' (Моэрстедт Макс (69') •Бериша Мергим27' (Дрекслер Тим (27') 90'
Запасные: Табакович Харис•Гайгер Деннис•Филипп Лука•Chaves Arthur
Цеттерер Михаэль•Малатини Хулиан•Штарк Никлас58' (Пипер Амос (58') •Юнг Антони•Агу Феликс•Шмид Романо76' (Топп Кеке (76') • 90'Линен Сенне76' (Деман Оливье (76') •Стаге Йенс• 73'Кён Деррик 22'76' (Альверо Скелли (76') •Дукш Марвин88' (Грюлль Марко (88') •Вайзер Митчелл
29 сентября. Стадион "Презеро Арена".
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