«Вердер» обыграл «Хоффенхайм» со счёта 0:3

«Хоффенхайм» с «Вердером» провели уникальный матч. На 12-й минуте хозяева уже громили противника, но дальше всё пошло наперекосяк.

Мариус Бюльтер перебросил голкипера гостей, через три минуты оформил дубль, а Адам Гложек сделал результат 3:0. На 18-й минуте Стенли Нсоки был удален с поля за снос Феликса Агу. И уже гости начали забивать. Хулиан Малатини подарил робкую надежду, вскоре Йенс Стаге метко пробил головой - 3:2. Он же отличился ударом ногой на 39-й минуте, а сразу после перерыва, выиграв воздух, принес победу «Вердеру» - 3:4.

«Хоффенхайм» с тремя очками идет на третьем месте с конца, соперник - 10-й.