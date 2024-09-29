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«Вердер» обыграл «Хоффенхайм» со счёта 0:3

29 Сентября 2024 • 20:36 Комментировать
Хоффенхайм
3:4
Вердер
окончен

«Хоффенхайм» с «Вердером» провели уникальный матч. На 12-й минуте хозяева уже громили противника, но дальше всё пошло наперекосяк.

Мариус Бюльтер перебросил голкипера гостей, через три минуты оформил дубль, а Адам Гложек сделал результат 3:0. На 18-й минуте Стенли Нсоки был удален с поля за снос Феликса Агу. И уже гости начали забивать. Хулиан Малатини подарил робкую надежду, вскоре Йенс Стаге метко пробил головой - 3:2. Он же отличился ударом ногой на 39-й минуте, а сразу после перерыва, выиграв воздух, принес победу «Вердеру» - 3:4.

«Хоффенхайм» с тремя очками идет на третьем месте с конца, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Хоффенхайм3:4Вердер
(1:0) Бюльтер Мариус5'  
(2:0) Бюльтер Мариус8'  
(3:0) Гложек Адам12'  
  21'Малатини Хулиан (3:1)
  26'Стаге Йенс (3:2)
  39'Стаге Йенс (3:3)
  49'Стаге Йенс (3:4)
Бауманн ОливерАкпогума КевинГриллич Флориан 46' (Стах Антон ( 46'  78') Нсоки Стенли  18'Кадержабек Павел 76' (Ларсен Якоб-Бруун ( 76') Прасс Александр 46' (Жендрей Валентен ( 46') Бишоф ТомТохумджу Умут  10'Гложек АдамБюльтер Мариус 69' (Моэрстедт Макс ( 69') Бериша Мергим 27' (Дрекслер Тим ( 27'  90')
Запасные: Табакович ХарисГайгер ДеннисФилипп ЛукаChaves Arthur
Цеттерер МихаэльМалатини ХулианШтарк Никлас 58' (Пипер Амос ( 58') Юнг АнтониАгу ФеликсШмид Романо 76' (Топп Кеке ( 76'  90') Линен Сенне 76' (Деман Оливье ( 76') Стаге Йенс  73'Кён Деррик  22' 76' (Альверо Скелли ( 76') Дукш Марвин 88' (Грюлль Марко ( 88') Вайзер Митчелл
Запасные: Бёрк ОливерМио БакхаусБиттенкорт ЛеонардоХансен-Ороэн Исак
29 сентября. Стадион "Презеро Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Хоффенхайм

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