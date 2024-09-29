Мин Джэ: «Компани подробно объясняет игрокам, чего он хочет»

Защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ высказался о новом главном тренере команды Венсане Компани.

— Компани гораздо подробнее объясняет игрокам, чего он хочет. Поскольку вся команда играет хорошо, у меня тоже получается показывать хорошую игру, — приводит слова защитника Килиан Крейтмайр.

В нынешнем сезоне 27-летний Мин Джэ принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам пяти туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 13 баллов.

В следующем туре подопечные Венсана Компани встретятся на выезде с «Айтрахтом». Игра между командами пройдет 6 октября.