«Хольштайн Киль» пропустил 5 голов от «Айнтрахта»

«Хольштайн Киль» не смог ничего поделать с атакой «Айнтрахта» в матче пятого тура чемпионата Германии. В середине первого тайма Омар Мармуш забил с игры, а Сюто Матино - с пенальти - 1:1.
На 47-й минуте гости снова впереди после корнера и удара головой Игоря Матановича. И вновь быстрый ответ новичка, Матино оформил дубль - 2:2. Рикошет помог «Айнтрахту» повести после удара Мармуша. Он же вскоре в контратаке не пожадничал и оставил мяч Туте, который поразил пустые ворота - 2:4.
«Айнтрахт» всего очко проигрывает лидирующей «Баварии», соперник же на самом дне таблицы.
Протокол игры
|25'Мармуш Омар (0:1)
|(1:1) Матино Сюто30'
|47'Матанович Игорь (1:2)
|(2:2) Матино Сюто50'
|65'Мармуш Омар (2:3)
|74'Тута (2:4)
Вайнер Тимон•Беккер Тимо•Юханссон Карл II78' (Арп Янн-Фите (78') •Гешвилль Макс•Розенбоом Лассе•Холтби Льюис•Кнудсен Магнус•Гигович Армин60' (Ремберг Николай (60') •Порат Финн 51'67' (Скрибски Стивен (67') •Пихлер Бенедикт•Матино Сюто78' (Пухач Тымотеуш (78')
Сантос Кауа•Кристенсен Расмус•Аменда Орель 35'46' (Дауд Махмуд (46') •Кох Робин• 70'Теате Артур•Шаиби Фарес83' (Кнауфф Ансгар (83') •Тута•Ларссон Хуго 80'86' (Схири Эльес (86') •Эбимбе Эрик68' (Узун Кан (68') •Матанович Игорь68' (Гётце Марио (68') •Мармуш Омар
29 сентября. Стадион "Holstein Stadion".
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