«Хольштайн Киль» пропустил 5 голов от «Айнтрахта»

«Хольштайн Киль» не смог ничего поделать с атакой «Айнтрахта» в матче пятого тура чемпионата Германии. В середине первого тайма Омар Мармуш забил с игры, а Сюто Матино - с пенальти - 1:1.

На 47-й минуте гости снова впереди после корнера и удара головой Игоря Матановича. И вновь быстрый ответ новичка, Матино оформил дубль - 2:2. Рикошет помог «Айнтрахту» повести после удара Мармуша. Он же вскоре в контратаке не пожадничал и оставил мяч Туте, который поразил пустые ворота - 2:4.

«Айнтрахт» всего очко проигрывает лидирующей «Баварии», соперник же на самом дне таблицы.