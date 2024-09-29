В «Баварии» рассказали, нужен ли клубу Пальинья

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался об игровом времени новичка команды Жоау Пальиньи.

Минувшим летом «Бавария» выложила за хавбека 51 млн евро, однако в текущем сезоне Бундеслиги он провел на поле всего 126 минут.

— Мы очень довольны Пальиньей. Он нам еще пригодится. У нас впереди много матчей. Он сохраняет позитивный настрой и хорошо тренируется, — цитирует Фройнда Abendzeitung.

Трудовой договор 29-летнего португальца с «Баварией» рассчитан до конца июня 2028 года.

2 октября «Бавария» встретится на выезде с «Астон Виллой» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.