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В «Баварии» рассказали, нужен ли клубу Пальинья

29 Сентября 2024 • 17:08 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
06.10 18:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался об игровом времени новичка команды Жоау Пальиньи.

Минувшим летом «Бавария» выложила за хавбека 51 млн евро, однако в текущем сезоне Бундеслиги он провел на поле всего 126 минут.

— Мы очень довольны Пальиньей. Он нам еще пригодится. У нас впереди много матчей. Он сохраняет позитивный настрой и хорошо тренируется, — цитирует Фройнда Abendzeitung.

Трудовой договор 29-летнего португальца с «Баварией» рассчитан до конца июня 2028 года.

2 октября «Бавария» встретится на выезде с «Астон Виллой» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.

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Бавария Кристоф Фройнд Жоау Пальинья ещё теги

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