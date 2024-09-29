Мадридский «Реал» намерен усилить позицию центрального защитника летом 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, одним из вариантов на усиление является 22-летний защитник «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба.

Стоит сказать, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти на протяжении нескольких трансферных окон просил руководство подписать нового центрального защитника, однако каждый раз ему отвечали отказом.

В текущем сезоне француз принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Люкеба с немецким клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.