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«Реал» нашёл нового защитника слухи

29 Сентября 2024 • 16:41 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.95 X 3.45 2 2.45
Через 4 ч. 39 мин.

Мадридский «Реал» намерен усилить позицию центрального защитника летом 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, одним из вариантов на усиление является 22-летний защитник «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба.

Стоит сказать, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти на протяжении нескольких трансферных окон просил руководство подписать нового центрального защитника, однако каждый раз ему отвечали отказом.

В текущем сезоне француз принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Люкеба с немецким клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
29 Сентября 2024 в 16:46
была новость такая уже....
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