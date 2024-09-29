«Бавария» обратилась к Коману после 300-го матча

В субботу вечером «Бавария» проводила домашний матч Бундеслиги против «Байера» и сыграла вничью со счётом 1:1. Для вингера Кингсли Комана эта игра была 300-й за мюнхенский клуб. Пресс-служба «Баварии» поздравила футболиста посредством публикации в социальных сетях.

«Поздравляем Кингсли Комана с 300-м выходом на поле в составе «Баварии», - говорится в сообщении немецкого клуба.

Добавим, что в 300 матчах за «Баварию» Коман записал на свой счёт 64 гола и 67 голевых передач на партнёров.

Следующий матч «Бавария» проведёт в среду, 2 октября, - против «Астон Виллы» на выезде в Лиге чемпионов.