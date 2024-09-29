«Бавария» сделала заявление по травме Кейна

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил травму в субботнем матче чемпионата Германии против «Байера». В воскресенье мюнхенский клуб сделал заявление по поводу состояния англичанина.

«Гарри Кейн получил болезненный удар по лодыжке. Обследования, проведённые медицинской службой клуба в воскресенье, показали позитивную динамику. Кейн продолжит получать необходимое лечение», - говорится в сообщении на сайте «Баварии».

Напомним, что «Бавария» не смогла обыграть «Байер» на своём поле – матч завершился вничью со счётом 1:1.

После пяти туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 13 очков.