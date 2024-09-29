Нойер рассказал, как Компани повлиял на «Баварию»

В летнее межсезонье главным тренером «Баварии» стал Венсан Компани. Голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер рассказал о влиянии бельгийского специалиста.

«Мы снова обрели уверенность. Неважно, с какой командой мы играем, мы не даём сопернику дышать. Это нечто иное по сравнению с тем, что было раньше. Чувство уверенности, которое Компани даёт каждому игроку, заметно на поле. Заметна и связь между футболистами – мы играем как команда», - цитирует Нойера Bild.

В субботу «Бавария» сыграла вничью с «Байером» со счётом 1:1. Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге, набрав 13 очков в пяти прошедших турах.