Кейн оценил ничью с «Байером»

В субботу вечером «Бавария» не смогла обыграть «Байер» - главный матч тура Бундеслиги завершился вничью со счётом 1:1. После игры публикацию в социальных сетях сделал нападающий мюнхенской команды Гарри Кейн.

«Тяжёлая игра и очень обидно остаться без победы. Теперь нам просто нужно продолжать двигаться вперёд с тем же сильным настроем», - написал Кейн.

Сыграв вничью с «Байером», «Бавария» впервые потеряла очки в нынешнем чемпионате Германии.

Следующий матч «Бавария» проведёт в среду, 2 октября, - против «Астон Виллы» на выезде во втором туре Лиги чемпионов. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.