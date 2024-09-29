Кейн высказался о травме, которую получил в игре с «Байером»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о состоянии здоровья после травмы, полученной в концовке встречи с леверкузенским «Байером».

«Порой за что-то подобное удаляют с поля. Я в норме, но лодыжка немного беспокоит. Меня осмотрят завтра, надеюсь, все в порядке. Не думаю, что могу пропустить много», - передает слова английского бомбардира портал Goal.com.

Напомним, что матч «Баварии» и «Байера» состоялся на стадионе «Альянц Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. После этой встречи мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице, в «фармацевты» находятся на третьей позиции.