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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман рассказал, в чём «Бавария» стала лучше при Компани

29 Сентября 2024 • 05:28 Комментировать
Бавария
1:1
Байер Л

Футболист «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением об изменениях, произошедших в игре команды после прихода Венсана Компани.

Бельгийский наставник занял пост главного тренера мюнхенцев после провального для клуба прошлого сезона, заменив Томаса Тухеля.

«Думаю, сейчас мы работаем как единое целое. Атакующие игроки отрабатывают в обороне, а защитники помогают нам атаковать. Мы играем с высокой интенсивностью, которой не хватало в прошлом сезоне.

Команда много бегает, показывает отличную результативность. Нужно продолжать в том же духе в течение всего сезона. Мы знаем, что впереди много игр, но нам удалось хорошо стартовать. Сделаем всё, чтобы продолжить начатое», – сказал в интервью beIN SPORTS Коман.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани Томас Тухель Кингсли Коман ещё теги

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