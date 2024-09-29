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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер ответил, вернётся ли в сборную Германии после травмы тер Штегена

29 Сентября 2024 • 04:59 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
06.10 18:30

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил вопрос о потенциальном возвращении в сборную Германии.

Капитан мюнхенского гранда завершил карьеру в национальной команде после Евро-2024. Основным голкипером бундестим должен был стать Марк-Андре тер Штеген, однако страж ворот «Барселоны» надолго выбыл из строя из-за тяжёлой травмы, полученной в матче Ла Лиги против «Вильярреала».

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Нойер дал понять, что не собирается возвращаться в сборную: «У нас есть как минимум два отличных вратаря – Оли Бауманн и Алекс Нюбель. Также есть Бернд Лено и Кевин Трапп, который сейчас травмирован. Не стоит беспокоиться», – цитирует Bayern & Germany ветерана «Баварии».

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