Нойер ответил, вернётся ли в сборную Германии после травмы тер Штегена

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил вопрос о потенциальном возвращении в сборную Германии.

Капитан мюнхенского гранда завершил карьеру в национальной команде после Евро-2024. Основным голкипером бундестим должен был стать Марк-Андре тер Штеген, однако страж ворот «Барселоны» надолго выбыл из строя из-за тяжёлой травмы, полученной в матче Ла Лиги против «Вильярреала».

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Нойер дал понять, что не собирается возвращаться в сборную: «У нас есть как минимум два отличных вратаря – Оли Бауманн и Алекс Нюбель. Также есть Бернд Лено и Кевин Трапп, который сейчас травмирован. Не стоит беспокоиться», – цитирует Bayern & Germany ветерана «Баварии».