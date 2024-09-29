Кейн впервые не нанёс ни одного удара в матче Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не смог стать героем матча против леверкузенского «Байера».

Встреча двух главных претендентов на чемпионский титул Бундеслиги завершилась вничью – 1:1. Голом в составе «Баварии» отметился Александр Павлович, за «Байер» забил Роберт Андрих.

Лидер атаки мюнхенцев Гарри Кейн ни разу не пробил по воротам соперников – это первый такой случай в матчах Бундеслиги, в которых англичанин выходил в стартовом составе, докладывает Opta. Последний «безударный» поединок звёздного форварда в рамках чемпионата состоялся три года назад (сентябрь 2021), когда «Тоттенхэм» играл против «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге.