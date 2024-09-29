«Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией»

Леверкузенский «Байер» выстоял в матче с «Баварией» (1:1), но был вынужден отказаться от привычной доминирующей манеры игры.

Голом в составе «фармацевтов» отметился Роберт Андрих, забивший на 31-й минуте. В составе «Баварии» на 39-й отличился Александр Павлович. Мюнхенцы были ближе к победе и серьёзно превзошли гостей по количеству ударов – 18:3. По данным Opta, для «Байера» это наименьший показатель нанесённых ударов за все 98 официальных матчей под руководством Хаби Алонсо.

Испанский специалист занял свой пост в октябре 2022 года. В прошлом сезоне леверкузенцы под руководством Алонсо стали победителями Бундеслиги и Кубка Германии, а также добрались до финала Лиги Европы.