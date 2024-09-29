Нойер намекнул, что ждёт Вирца в «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер хотел бы выступать в одной команде с Джамалом Мусиалой и Флорианом Вирцем.

Между двумя молодыми звёздами немецкого футбола часто проводят параллели. В субботу Мусиала и Вирц встретились на поле в матче «Баварии» против «Байера», где победитель выявлен не был (1:1).

В послематчевом интервью журналисты попросили Нойера высказаться о качествах обоих атакующих полузащитников: «Для меня предпочтительно, чтобы они играли вместе, в одной команде», – ответил капитан мюнхенцев, после чего получил логичный вопрос о Вирце в «Баварии»: «Как я уже сказал, я предпочитаю играть с обоими одновременно», – заявил 38-летний вратарь, недавно завершивший карьеру в сборной Германии.