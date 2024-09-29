Компани не удивлён игрой «Байера» от обороны

Рулевой «Баварии» Венсан Компани признался, что его не удивил оборонительный план «Байера» на игру.

Встреча команд, прошедшая в субботу, завершилась со счётом 1:1. Мюнхенцы имели ощутимое игровое преимущество, но не смогли конвертировать его в голы.

«Нет, меня не удивил оборонительный подход «Байера». Мы знаем, что сила этой команды в том, что она может и прессинговать высоко, и глубоко защищаться, когда это требуется. Сегодня мы многое сделали правильно. Возможно, в другой день мы были бы эффективнее у чужих ворот. Я считаю, что «Бавария» сыграла хорошо», – сказал на пресс-конференции Компани.