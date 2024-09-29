Хаби Алонсо назвал отличия в игре «Баварии» при Компани и Тухеле

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо признал, что Венсану Компани удалось преобразить «Баварию».

В прошлом сезоне «фармацевты» выиграли чемпионский титул Бундеслиги с огромным заделом, в то время как мюнхенцы стали лишь третьими. Предыдущая встреча команд, прошедшая в Леверкузене в феврале, завершилась крупной победой коллектива Алонсо – 3:0.

«В игре «Баварии» чувствуются энергия и вера, – отвечает испанский тренер на вопрос об изменениях в подходе соперника по сравнению с прошлой кампанией. – Речь не только о сегодняшнем матче – мы анализировали предыдущие игры «Баварии». Они работают на пределе возможностей с мячом и без мяча. Отличная энергия, менталитет. Эта «Бавария» очень хороша», – заявил Хаби Алонсо на пресс-конференции после матча, завершившегося со счётом 1:1.