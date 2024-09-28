Коман признал, что мог покинуть «Баварию» летом

Вингер «Баварии» Кингсли Коман высказался о своём несостоявшемся уходе из клуба.

Мюнхенский гранд был готов рассмотреть предложения по французу, однако тот, как сообщали различные источники, решил отказаться от возникших возможностей и продолжить выступления за «Баварию».

«Мы вели обсуждения с клубами в разных ситуациях, и в итоге я решил, что лучше будет остаться», – поведал в интервью Abendzeitung 28-летний футболист.

В текущем сезоне Кингсли Коман принял участие в шести матчах «Баварии», отметившись одним голом и одним результативным пасом. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.