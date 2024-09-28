Кейн рассказал, насколько серьёзна его травма

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн обсудил с журналистами свою травму, полученную в матче с «Байером» (1:1).

Англичанин был вынужденно заменён на 86-й минуте встречи. После финального свистка представители СМИ спросили у самого форварда, насколько серьёзно повреждение.

«Больно, но, думаю, со мной всё в порядке. Завтра мы проведём ещё один тест.

Смогу ли я сыграть с «Астон Виллой» в среду? Полагаю, что да», – передаёт Bayern & Germany слова Кейна.

«Бавария» проведёт выездной матч с «Астон Виллой» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени 2 октября.