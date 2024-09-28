Хаби Алонсо высказался о ничьей с «Баварией»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо признал, что его команде пришлось непросто в матче с «Баварией» (1:1).

Коллектив Венсана Компани чаще создавал моменты и гораздо больше владел мячом, но гостям удалось выстоять.

«Да, это было тяжело. В прошлом сезоне мы тоже сыграли вничью в Мюнхене, но сегодня было тяжело. Они не дают вам перевести дыхание. Нам пришлось играть очень дисциплинированно и идти на жертвы. Я горжусь командой и доволен результатом», – приводит Bayern & Germany высказывания Хаби Алонсо из послематчевой пресс-конференции.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 13 набранными очками, «Байер» идёт третьим с 10 баллами.