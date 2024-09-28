Нойер – о ничьей с «Байером»: «Бавария» была лучше и заслужила три очка»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подвёл итоги матча против «Байера», который завершился вничью (1:1).

На 31-й минуте Роберт Андрих вывел леверкузенцев вперёд, но радость гостей была недолгой – Александр Павлович установил на табло равенство уже на 39-й. «Бавария» значительно чаще била по воротам и доминировала во владении мячом, но вырвать победу не смогла.

«Думаю, сегодня мы заслуживали большего. Мы были лучше, создали больше моментов. Пропущенный гол получился досадным. Я считаю, что мы заслужили три очка», – заявил в послематчевом интервью Sky Sport Нойер.

«Бавария» впервые в сезоне допустила осечку, но сохранила за собой первое место в таблице с 13 набранными очками после пяти туров. «Байер» – третий с 10 баллами.