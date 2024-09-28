Компани прокомментировал ничью «Баварии» с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением об игре своей команды в матче против «Байера» (1:1).

Гости вышли вперёд на 31-й минуте усилиями Роберта Андриха, но уже вскоре – на 39-й – мюнхенцы сравняли счёт благодаря точному удару Александра Павловича. Во втором тайме зрители голов не увидели.

«Будучи тренером «Баварии», ты всегда хочешь побеждать. Но игра складывалась так, как мы и рассчитывали. Контрпрессинг работал, мы выигрывали подборы, создали очень много моментов. Обычно в таких матчах у команд мало голевых возможностей, но нам удавалось создавать их. Это была игра высшего уровня, но впереди ещё много встреч. Нам просто нужно продолжать в том же духе», – цитирует Bayern & Germany Компани.