Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером»

«Бавария» и «Байер» поделили очки в очном матче пятого тура Бундеслиги. На гол Андриха в первом тайме мюнхенцы спустя несколько минут ответили мячом Павловича. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, кто помешал «Баварии» выиграть.

Статистика матча: владение мячом – 69:31, удары по воротам – 12:20, в створ – 5:5, угловые – 6:1.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ГАРРИ КЕЙН - 3,0 . «Байер» перекрыл весь атакующий кислород Кейну. За почти полный матч у Гарри ноль ударов по воротам – ну и ноль в створ, естественно. Гости не давали Кейну возможностей – в поиске хоть чего-нибудь он даже сам разок навесил, причём точно. В концовке Гарри покинул поле из-за повреждения.

СЕРЖ ГНАБРИ - 3,0. Те, кому было положено вскрывать оборону «Байера», не делали этого. В отличие от Кейна, имел Гнабри два момента в одном флаконе на старте второго тайма. С интервалом в несколько секунд Серж попал в штангу и в перекладину. Гнабри выиграл лишь два единоборства из девяти. Его замена была логична, хотя Коман и не сыграл особо лучше.

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЧ - 6,0. В условиях непроходимости защитных порядков «Байера» хозяева концентрировались на дальних ударах. Всего «Бавария» пробила восемнадцать раз – и лишь трижды попала в створ. Мюнхенцы должны сказать спасибо Павловичу – автору гола как раз из-за пределов штрафной площадки. Но Александар сработал и в обратную сторону – до этого он привёз неточным пасом назад угловой, благодаря которому «Байер» открыл счёт. Поэтому 50 на 50 вклад Павловича в одну и в другую сторону.

Кирилл Иванцов