В «Баварии» прокомментировали травму Кейна

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил травму в матче против «Байера» (1:1).

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани был вынужден заменить англичанина на 86-й минуте поединка пятого тура Бундеслиги. Место 31-летнего форварда на поле занял Томас Мюллер.

«Кейн получил удар. Как сказали врачи, скорее всего, с ним не произошло ничего серьёзного. Узнаем завтра», – заявил после матча Ян-Кристиан Дризен, директор «Баварии».

Встреча «Баварии» с «Байером» завершилась вничью – 1:1. На гол Роберта Андриха хозяева поля ответили точным ударом Александра Павловича.

Гарри Кейн лидирует в списке бомбардиров чемпионата Германии с пятью забитыми мячами.